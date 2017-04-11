Ankaragücü, yönünü Kastamonu'ya çevirdi!
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ANKARAGÜCÜ, YÖNÜNÜ KASTAMONU'YA ÇEVİRDİ!

Ankaragücü, yönünü Kastamonu'ya çevirdi!

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig otuz ikinci haftasında Kastamonuspor 1966 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig otuz ikinci haftasında Kastamonuspor 1966 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın devam eden bölümünde ise 5’e 2 top kapma ve teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Sarı-Lacivertli takım, ana bölümde ise yarım sahada yüksek tempolu çift kale maç yaptı. Takımda, cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor.

Başkent ekibi, Kastamonuspor 1966 karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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