OSMANLISPOR'UN GENÇLERİNDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve futsal okul takımında forma giyen Osmanlıspor’un genç oyuncuları, Ankara 2. olarak Türkiye finallerine kalma yolunda önemli bir adım attı.

Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve futsal okul takımında forma giyen Osmanlıspor’un genç oyuncuları, Ankara ikincisi olarak Türkiye finallerine kalma yolunda önemli bir adım attı.

Futsal’da her sezon Türkiye Finalleri’ne kalma başarısı gösteren Osmanlıspor Futsal Takımı’nın genç oyuncuları, kulüpteki başarıyı okullarına taşıdı. Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve futsal okul takımında forma giyen Osmanlıspor’un genç oyuncuları, Ankara ikincisi olarak Türkiye finallerine kalma yolunda önemli bir adım attı. Türkiye genelinde tüm illerde yapılan il içi müsabakaları sonucunda, Ankara il 2. ‘si olarak son 32 takım arasına kalma başarısı gösteren Osmanlıspor’un gençleri, Adana’da düzenlenen 1. Tur müsabakalarını kazanarak da Türkiye geneli son 16 takım arasına kaldı. Osmanlıspor’un genç yeteneklerinden oluşan Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkek Futsal Takımı, Zonguldak ilinde yapılacak 2. kademe grup müsabakalarını da geçerse Futsal Türkiye Finalleri’nde son 8 takım arasına girmiş olacak.