ZİRAAT BANKASI'NIN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI

Sağlık personelinin üstün çalışmaları sayesinde çapraz bağları kopan İvan Komarov haricinde eksiksiz, fire vermeden play-off’larda ki mücadelesine devam ediyor.

Efeler Ligi’nde bu sezon yaşanan şanssız sakatlıklardan dolayı normal sezonda kadro kurmakta zorluk yaşayan Ziraat Bankası Spor Kulübü, art arda rekor sayıda yaşanan sakatlıklara rağmen sağlık personelinin üstün çalışmaları sayesinde çapraz bağları kopan İvan Komarov haricinde eksiksiz, fire vermeden play-off’larda ki mücadelesine devam ediyor.

Sezon içerisinde oyuncularının yaşamış olduğu sakatlıklar sonucunda onları kısa bir sürede maçlara hazırlayan sağlık ekibi, Ziraat Bankası’nın lig ve Avrupa’da ki mücadelesini sürdürmesin de önemli bir rol oynadı.

Ziraat Bankası Spor Kulübü Doktoru Ateş Şendil ‘’Özellikle son zamanlarda oyuncularımızın yoğun maç temposu nedeni ile yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bu sezon yoğun bir mesai harcadık. Dizinden sakatlık geçiren ve ameliyat olan Ivan Komarov haricinde oyuncularımız gayet sağlam bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Oyuncularımız tedavi sürecinde, sağlık ekibimizin titiz çalışmaları sonucunda beklediğimiz süreden erken sahalara dönüş yaptılar. Bu nedenle sağlık ekibimize özverilerinden dolayı teşekkürlerimiz sunuyorum.’’ dedi.

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