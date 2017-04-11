"ZEVKLİ MAÇLAR İZLETECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Slobodan Kovac, “İlk maçta zorlanmıştık. Çünkü Galatasaray iyi bir takım. Fakat İstanbul’da istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak yarı finale adımızı yazdırdık” dedi.

Efeler Ligi çeyrek final turunda Galatasaray’ı iki maçta da yenerek yarı finale çıkan Halkbank’ta yüzler gülüyor. Turu geçmenin kendilerini sevindirdiğini, oyuncularının sergilediği mücadeleden de memnun olduklarını dile getiren Antrenör Slobodan Kovac, “İlk maçta zorlanmıştık. Çünkü Galatasaray iyi bir takım. Fakat İstanbul’da istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak yarı finale adımızı yazdırdık” dedi.

Yarı finaldeki Ziraat Bankası eşleşmesini de değerlendiren Kovac, Ziraat Bankası’nın güçlü, kıymetli bir takım olduğunu söyledi.

Seri sert geçer

Deneyimli antrenör şunları söyledi:

“Bu seviyedeki tüm takımlar güçlü ve buraya hakederek geldiler. Rakibimiz Ziraat Bankası da öyle. Bu nedenle, iki Ankara ekibinin tur mücadelesi zevkli ve çetin geçmeye aday. Maçlarda, Ankaralı voleybolseverlere bir voleybol gösterisi sunacağımıza, zevkli maçlar izleteceğimize inanıyorum. İki taraf da önemli silahlara sahip. Süre az olsa da hem mental hem fizik olarak hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

ETİKETLER