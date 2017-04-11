"MAKİNE DÜZENİNDE BİR SİSTEMİMİZ VAR"

Gençlerbirliği U21 takımının orta saha oyuncusu İrfan Berkay İncekara, kulüp websitesi için yapılan röportajda , altyapı kariyerini ve hedeflerini açıkladı.

Gençlerbirliği U21 takımının orta saha oyuncusu İrfan Berkay İncekara, kulüp websitesi için yapılan röportajda , altyapı kariyerini ve hedeflerini açıkladı. Kendisine örnek aldığı sporcu olarak Selçuk Şahin’i gösteren İrfan’ın tek hedefi A takımın formasını giymek.

Futbola başlangıcını İrfan şu sözlerle anlatıyor; “Küçükken halı saha maçlarına gitmeye başlamıştım. Yaşıtlarımla hiç oynamıyordum hep kendimden büyük yaş gruplarıyla maç yapıyordum. Okul takım maçları yapıyorduk. 4.sınıfa giderken , bir okul maçımızı burada yapmıştık. Keçiören’deki Mecidiye İlköğretim Okulu’nda okuyordum. İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığımız o maçta buradaki hocalarım beni izleyip beğenmiş. 4.sınıftan beri bu kulübün bir parçasıyım. Her yaş kategorisinde de forma giydiğim için gururluyum.”

Altyapıdaki antrenör kalitesinin diğer kulüplerin üzerinde olduğunu söyleyen İrfan, “Gençlerbirliği altyapısı, antrenör olarak belki de Türkiye’nin en iyisi. Başka takımda forma giyen arkadaşlarımız var. Onlarla da konuşuyoruz. Burada antrenman yaptığımız sahadan, duşlara, yemek yediğimiz yere kadar her şey çok iyi. Kulübümüz bizim daha iyi olabilmemiz için her türlü imkanı bize sağlıyor. Bizim hem Hacettepe hem de Gençlerbirliği şansımız var. İkisi de bizim için bir fırsat.”dedi.

İrfan sözlerine şu şekilde devam etti:

“A takımdaki oyuncular bizimle çok ilgileniyor. Sürekli bizimle görüşüp bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar.”

Selçuk Şahin’in altyapı oyuncuları için iyi bir örnek olduğuna değinen İrfan, sürekli olarak Selçuk’u takip ettiğini ve onu örnek aldığını söylüyor:

“Selçuk Abi (Şahin), A takımımız için çok büyük bir isim olabilir ama altyapıdaki oyuncular içinde çok güzel bir örnek, güzel bir şans. Çok tecrübeli, saha içinde ne yapıyorsa, dikkatle onu izliyorum. Ne yapmalıyım, nasıl hareket etmeliyim. Onun tecrübelerinden nasıl faydalanabilirim onu düşünüyorum. Bazen antrenmanlarda bazen yaptığımız karşılıklı antrenman maçlarında sürekli onu izliyorum. Çalışkanlığı ve profesyonelliği hepimiz örnek oluyor.”

U21 takımının başarısındaki sırrı , “Takımın içinde ilk 11 ya da yedek oyuncu kavramı yok. Herkes eşit burada. Hangimiz oynarsak oynayalım Gençlerbirliği forması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birbirimizden hiçbir eksiğimiz yok. Makine düzeninde bir sistemimiz var. İsimler değişse bile aynı oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz.”diyerek açıklayan İrfan hedeflerini de şu sözlerle dile getirdi:

“U21’den sonraki adımda Hacettepe’de biraz pişip, sonra A takıma geçerek Gençlerbirliği formasını uzun süre giymek istiyorum. Çocukluktan beri buradayım. Gençlerbirliği her zaman benim tek hedefim oldu.”