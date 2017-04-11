KAPLAN: "GALİBİYETİ KAÇIRAN BİR HACETTEPE"

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurum BB ile yapılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurum BB ile yapılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç sahada istediği sonuçları alamasa da zorlu bir deplasman. Geçtiğimiz hafta sonu maç biter bitmez tüm odağımız bu maçtı. Hem saha içinde hem de analizlerle rakibi iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Doksan dakikaya baktığımızda galibiyeti kaçıran bir Hacettepe’den söz etmek mümkün. Oyuncularımı kutluyorum, doksan dakikanın her saniyesinde maçı istediler. Galibiyeti kovaladılar. Buradan bir puanla ayrılıyoruz ama oynadığımız oyun bize Kahramanmaraş maçı öncesi moral oldu. O maçtan üç puanla ayrılmaktan başka bir hedefimiz yok. 19 Mayıs Stadı’nda her zamanki gibi seyircimizle bir arada galibiyeti alacağımızı umuyorum.

Erzurum’da bizi iyi bir şekilde ağırlayan Erzurum Emniyeti ve Erzurum taraftarına da teşekkür ediyorum. Gayet centilmence bir maç oldu. Kritik bir maç olmasına rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ayrıca maçın hakemi de iki takımın oynamasına izin verdi. Adil kararlarıyla iki takımın da güvenini kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediyespor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."