Kasımpaşa 1 - Atiker Konyaspor 1
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KASIMPAŞA 1 - ATİKER KONYASPOR 1

Kasımpaşa 1 - Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kasımpaşa 1 - Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Andre Castro (86' Cristian Guanca), Strahil Popov, David Pavelka, Bengali Koita, Adem Büyük, Samuel Eduok (62' Turgut Doğan Şahin)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Volkan Fındıklı (70' Ali Çamdalı), Jens Jonsson (89' Ioan Hora), Moryke Fofana (70' Halil İbrahim Sönmez), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan

Goller: DK 41: Rijad Bajic (Atiker Konyaspor), DK 75: Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 44: Olivier Veigneau (Kasımpaşa), DK 56: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 57: Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)

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