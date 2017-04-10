İ. Başakşehir 4 - Galatasaray 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

İ. BAŞAKŞEHİR 4 - GALATASARAY 0

İ. Başakşehir 4 - Galatasaray 0

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında İ. Başakşehir ile Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İ. Başakşehir 4-0 kazandı.

347 Okunma

İ. Başakşehir 4 - Galatasaray 0

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında İ. Başakşehir ile Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İ. Başakşehir 4-0 kazandı.

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Yalçın Ayhan, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (73' Samuel Holmen), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (88' Joseph Attamah), Edin Visca, Cengiz Ünder, Emmanuel Adebayor (77' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Semih Kaya (67' Lukas Podolski), Martin Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Josue, Selçuk İnan (80' Tolga Ciğerci), Bruma, Garry Rodrigues (67' Wesley Sneijder), Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 11: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 44: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 57: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 86: Mustafa Pektemek (İ. Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 56: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 70: Alparslan Erdem (İ. Başakşehir), DK 82: Josue (Galatasaray)

﻿

İ. Başakşehir - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
Nefes kesen maç Halkbank'ın
Akhisar-Başakşehir maçı sonrası
Galatasaray 4 - Adanaspor 0
Başakşehir'de hedef yarı final
Galatasaray-Adanaspor maçından notlar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿