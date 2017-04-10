İ. BAŞAKŞEHİR 4 - GALATASARAY 0

İ. Başakşehir 4 - Galatasaray 0
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında İ. Başakşehir ile Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İ. Başakşehir 4-0 kazandı.
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Yalçın Ayhan, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (73' Samuel Holmen), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (88' Joseph Attamah), Edin Visca, Cengiz Ünder, Emmanuel Adebayor (77' Mustafa Pektemek)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Semih Kaya (67' Lukas Podolski), Martin Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Josue, Selçuk İnan (80' Tolga Ciğerci), Bruma, Garry Rodrigues (67' Wesley Sneijder), Eren Derdiyok
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 11: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 44: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 57: Emmanuel Adebayor (İ. Başakşehir), DK 86: Mustafa Pektemek (İ. Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 56: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 70: Alparslan Erdem (İ. Başakşehir), DK 82: Josue (Galatasaray)
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