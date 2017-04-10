ELAZIĞSPOR 1 - SİVASSPOR 1

Elazığspor 1 - Sivasspor 1
TFF 1. Lig 27. haftasında Elazığspor ile Sivasspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Aldin Cajic (90' Mesut Saray), Çağrı Ortakaya, Tom Silva, Hakan Bilgiç, Hamidou Traore (80' Murat Kayalı), Youssef Yeşilmen (72' Lamine Diarra), Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Hasan Hatipoğlu, Yiğit İncedemir, Burhan Eşer (70' Leandrinho), Hakan Arslan, Galip Güzel (89' Adem Koçak), Emre Kılınç, Ergin Keleş (90' Kerim Avcı)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay Önge, Erdoğan Özkaya
Goller: DK 51: Galip Güzel (Sivasspor), DK 90: Olanrewaju Kehinde (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 51: Çağrı Ortakaya (Elazığspor), DK 84: Olanrewaju Kehinde (Elazığspor)
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