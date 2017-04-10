Bucaspor 2 - İstanbulspor 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Bucaspor ile İstanbulspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Emre Toraman, Zafer Çevik (59' Barış Tenşi), Erkan Taşkıran, Onur Alkan (66' Ahmet Tamet), (46' Şenol Akın), Alpay Aldemir
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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İstanbulspor: Umut Kaya, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Orhan Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Muhammed Demirci, Muhsin Yıldırım (79' Şaban Yılmaz Genişyürek), İsmail Sarı (59' İbrahim Yılmaz), Halil Çolak (72' Engin Baytar), Zafer Şensoy, Yunus Emre Yalçın
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Emin Yıldırım, Abdullah Bora Özkara, Müjdat Duman
Goller: DK 49: Yunus Emre Yalçın (Bucaspor), DK 82: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 83: Şaban Yılmaz Genişyürek (İstanbulspor), DK 90: Erkan Taşkıran (Bucaspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Veli Kızılkaya (Bucaspor), DK 9: Orhan Aktaş (İstanbulspor), DK 57: Erkan Taşkıran (Bucaspor), DK 88: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 88: Emre Toraman (Bucaspor), DK 90: Hamza İpekci (İstanbulspor)
Kırmızı Kartlar: DK 88: Orhan Aktaş (İstanbulspor), DK 90: Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor)
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