Bucaspor 2 - İstanbulspor 2
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BUCASPOR 2 - İSTANBULSPOR 2

Bucaspor 2 - İstanbulspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Bucaspor ile İstanbulspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bucaspor 2 - İstanbulspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Bucaspor ile İstanbulspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Emre Toraman, Zafer Çevik (59' Barış Tenşi), Erkan Taşkıran, Onur Alkan (66' Ahmet Tamet), (46' Şenol Akın), Alpay Aldemir

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

İstanbulspor: Umut Kaya, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Orhan Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Muhammed Demirci, Muhsin Yıldırım (79' Şaban Yılmaz Genişyürek), İsmail Sarı (59' İbrahim Yılmaz), Halil Çolak (72' Engin Baytar), Zafer Şensoy, Yunus Emre Yalçın

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Ali Şansalan, Emin Yıldırım, Abdullah Bora Özkara, Müjdat Duman

Goller: DK 49: Yunus Emre Yalçın (Bucaspor), DK 82: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 83: Şaban Yılmaz Genişyürek (İstanbulspor), DK 90: Erkan Taşkıran (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Veli Kızılkaya (Bucaspor), DK 9: Orhan Aktaş (İstanbulspor), DK 57: Erkan Taşkıran (Bucaspor), DK 88: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 88: Emre Toraman (Bucaspor), DK 90: Hamza İpekci (İstanbulspor)

Kırmızı Kartlar: DK 88: Orhan Aktaş (İstanbulspor), DK 90: Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor)

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İşte Bucaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
İstanbulspor 0 - Fatih Karagümrük 1
Nazilli Belediyespor 3 - Bucaspor 2
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