İ. Başakşehir - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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İ. BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İ. Başakşehir - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında İ. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İ. Başakşehir - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında İ. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Sheyı Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martın Lınnes, Garry Mendes Rodrıgues, Armındo Tue Na Bangna, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Abdulkadir Bitigen

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