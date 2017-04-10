KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Adem Büyük, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Ali Turan, Jens Jonsson, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan
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