Kasımpaşa - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Adem Büyük, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Ali Turan, Jens Jonsson, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan

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