Elazığspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR - SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 27. haftasında Elazığspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

320 Okunma

Elazığspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 27. haftasında Elazığspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldın Cajıc, Hamıdou Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağlar Şahin Akbaba, Çağrı Ortakaya, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Hasan Hatipoğlu, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay Önge, Erdoğan Özkaya

﻿

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş zamanı
Sivasspor 2 - Manisaspor 0
Sivasspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Maç bitti, saha karıştı
Yeni Malatyaspor 1 - Elazığspor 0
Yeni Malatyaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿