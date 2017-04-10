ELAZIĞSPOR - SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 27. haftasında Elazığspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldın Cajıc, Hamıdou Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağlar Şahin Akbaba, Çağrı Ortakaya, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Hasan Hatipoğlu, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay Önge, Erdoğan Özkaya
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