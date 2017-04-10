Altınordu 2 - Gaziantep BŞB 0
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ALTINORDU 2 - GAZİANTEP BŞB 0

Altınordu 2 - Gaziantep BŞB 0

TFF 1. Lig 27. haftasında Altınordu ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

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Altınordu 2 - Gaziantep BŞB 0

TFF 1. Lig 27. haftasında Altınordu ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (78' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (70' Oğulcan Ülgün), Barış Alıcı (90' Ali Mert Aydın), Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir (77' Tevfik Köse), Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Murat Ceylan (32' Nelson Bonilla), Erdal Güneş, Gökhan Alsan, Ekigho Ehiosun, Ramazan Civelek (71' Erhan Kartal), Muhammet Reis

Teknik Direktör: Ahmet Oğuz Çetin

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Candaş Elbil, Volkan Şeker

Goller: DK 8: Okan Derici (Altınordu), DK 28: Okan Derici (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 46: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 59: Arif Morkaya (Altınordu), DK 65: Özgür Özkaya (Gaziantep BŞB), DK 71: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 82: Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB), DK 85: Rıza Efendioğlu (Gaziantep BŞB)

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