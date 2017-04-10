İşte Bucaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BUCASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bucaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Bucaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bucaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Bucaspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Buca Stadı

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Zafer Çevik, Onur Alkan, Alpay Aldemir, Kerem Atakan Kesgin, Emre Özkan, Murat Akyüz, Erkan Taşkıran, Veli Kızılkaya, Abdullah Balıkuv

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

İstanbulspor: Yalçın Kılınç, Muhammed Demirci, Kubilay Aktaş, Orhan Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, İsmail Sarı, Zafer Şensoy, İbrahim Halil Çolak, Umut Kaya

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Ali Şansalan, Emin Yıldırım, Abdullah Bora Özkara, Müjdat Duman

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Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
İstanbulspor 0 - Fatih Karagümrük 1
Nazilli Belediyespor 3 - Bucaspor 2
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...
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