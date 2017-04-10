İŞTE BUCASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bucaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Bucaspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Buca Stadı
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Zafer Çevik, Onur Alkan, Alpay Aldemir, Kerem Atakan Kesgin, Emre Özkan, Murat Akyüz, Erkan Taşkıran, Veli Kızılkaya, Abdullah Balıkuv
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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İstanbulspor: Yalçın Kılınç, Muhammed Demirci, Kubilay Aktaş, Orhan Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, İsmail Sarı, Zafer Şensoy, İbrahim Halil Çolak, Umut Kaya
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Emin Yıldırım, Abdullah Bora Özkara, Müjdat Duman
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