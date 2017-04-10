Altınordu - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU - GAZİANTEP BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 27. haftasında Altınordu ile Gaziantep BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

291 Okunma

Altınordu - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Altınordu - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 27. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Ehıosun Ekıgho, Erdal Güneş, Ramazan Civelek, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Ahmet Oğuz Çetin

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Candaş Elbil, Volkan Şeker

﻿

Altınordu 2 - Gaziantep BŞB 0
"Oynanan futboldan ve skordan memnunum"
Denizlispor 1 - Altınordu 2
Denizlispor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
"Kaybedilmiş bir şey yok ama..."
Gaziantep BŞB 1 - Boluspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿