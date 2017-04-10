ALTINORDU - GAZİANTEP BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Altınordu - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 27. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Ehıosun Ekıgho, Erdal Güneş, Ramazan Civelek, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Ahmet Oğuz Çetin
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Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Candaş Elbil, Volkan Şeker
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