KLASSPOR TV YAYINA BAŞLIYOR...

Ve büyük gün geldi. Klasspor TV akşam saat 20:00'da "Merhaba" diyor...

Klasspor projesi Klasspor TV ile büyüyor. Sizlere “Taraflı spor sitesi” sloganıyla yaptığımız yayınları şimdi de internet televizyonu aracılığıyla sunuyoruz. Yayın akışına sahip olan , ilk internet televizyonunu kurarak hem bir ilke imza atan Klasspor TV bu akşam ilk yayınına başlıyor.

Klasspor TV’de Ankara’nın deneyimli, usta ve genç gazetecileri bir araya geliyor. “Taraflı” sloganından ödün vermeden, Ankara sporunu konuşuyor. Türkiye’nin tek Ankaragücü, tek Gençlerbirliği, tek Osmanlıspor programları, tek Ankara Amatör programı ve tek Hentbol programı kendine Klasspor TV’de yer buluyor.

Amatör branşlar unutulmadı. Salon sporlarının her dalı Klasspor TV’de Ankara’nın gözünden ekranlarınıza gelecek.

Basın Toplantıları, 2'nci ve 3'ncü ligden maçlar, Amatör Spor Müsabakaları kısaca Ankara sporu hakkında aklınıza ne geliyorsa Klasspor TV ekranlarında olacak.

DEV KADRO

Okuduğunuzu izleme ayrıcalığına erişeceğiniz Klasspor TV’nin kadrosu dev bir kadroyu bir araya getirdi. "Laf olsun, torba dolsun" diye değil, konusunda uzman kişiler hazırlayacakları programlarla sizi ekrana kilitleyecekler.

Meriç Enercan, Bülent Atlas, Musa Samur, Buğra Ersavaş, Hakan Kibar, Orhan Kemal Erkılıç, Cevat Uğraş, Cüneyt Memişoğlu, Engin Kocabıyık, Aykut Örenli, Ahmet Sülak,İbrahim Ethem Ünal, Damla Şentürk, Yağmur Yalçın, Nesrin Aydın, Sibel Keskin, Aylin Hasbay Büyükkaragöz,

İLK GÜN NELER VAR?

Bu akşam ilk kez “YAYINDAYIZ” diyecek olan Klasspor TV, “Önümüzdeki Maçlara Bakacağız” programı ile sizleri selamlıyor.. Bülent Atlas, Meriç Enercan ve Ahmet Sülak, maç sonunda futbolcuların gelecek haftaya kah ümitle, kah hayal kırıklığıyla söylediği “Önümüzdeki maçlara bakacağız” temennisini Ankara sporunun hafta sonunu değerlendirerek dile getiriyor. Bu tarihi ana tanıklık etmenizi bekliyoruz. Kaçıranlar için program biter bitmez her program gibi yayın kaydına ulaşabileceksiniz.

Ankaragücü’nün Tuzlaspor ile yaptığı maçın değerlendirmesi, Gençlerbirliği’nin Antalyaspor beraberliği,Osmanlıspor’un uzun bir aradan sonra gelen galibiyeti ve daha bir çok konu bu akşam 20.00’de önümüzdeki maçlara bakacağız’da kendine yer bulacak. 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ankara Demirspor'un başarılı hocası Mehmet Kaya da telefonla yayına bağlanacak.

Ardından Cevat Uğraş, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu'nu "Bu da mı gol değil" programında ağırlayacak. Amatör Futbolun sorunları konuşulaca "Bu da mı gol değil" programı saat 22:00'da ekranlarınızda.

Klasspor TV’nin çıktığı bu yolda en büyük destekçisi yine Klasspor.com ‘da olduğu gibi Ankaralılar olacak. Ankaralıları , Ankara’nın sporunu konuşmaya Klasspor TV’ye bekliyoruz.

NASIL İZLEYENİYOR?

Klasspor TV izlemek için internetiniz olması yeterli.

www.klasspor.tv internet adresimizden, Facebook, Youtube ve Periscope'da bulunan KlassporTV hesaplarından bizi izleyebilir, yorumlarınız ile programa katılabilirsiniz. Sayfalarımızı beğenmeniz ve takip etmeniz bize güç verecektir.

Çok yakında mobil uygulamalar ve Smart TV'ler için geliştirdiğimiz yazılımlarla da çok daha rahat izleyebileceğiniz altyapılar hazır olacak.

İŞTE PROGRAMLARIN BAZILARI

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ!

Artık Pazartesi günleri İstanbul takımlarının maçları ile ilgili yorumları dinlemeye mahkûm değilsiniz.

Duayen gazeteci Meriç Enercan, Bülent Atlas ve Ahmet Sülak ile birlikte Ankara takımlarının tüm liglerde oynanan maçları değerlendiriyor.

Tam 2 saat boyunca maç sonrası açıklamalar, canlı telefon bağlantısı ve konuklar ile “Önümüzdeki maçlara bakacağız” programında Futboldan basketbola, voleyboldan hentbola, taze taze Ankara sporu var.

Önümüzdeki maçlara bakacağız her pazartesi günü saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında….

BU DA MI GOL DEĞİL?

Klasspor TV ekranlarında Amatör Futbol var.

Anayurt Gazetesinde yıllardır Amatör Futbol liglerinin nabzını tutan Cevat Uğraş, “Bu da mı gol değil?” programında her hafta konukları ile birlikte Ankara’nın Amatörlerini konuk ediyor.

Oynanan maçları değerlendiriyor, Amatör futbolun sorunlarını masaya yatırıyor.

Bu da mı gol değil her Pazartesi 22:00’da Klasspor TV ekranlarında…. SPOR SAHNESİ O yıllardır yaptığı sohbetler ile gündeme damgasını vurdu. Milliyet Gazetesinin usta yazarı Orhan Kemal Erkılıç, artık Ankara Sporunun en özel isimleri için perdeyi Spor Sahnesi programında açıyor. Birbirinden özel konukları ile Spor Sahnesi her Salı saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında. 5. PERİYOT Televizyonlarda Basketbol programı çok. Ama böylesi yok. Damla Şentürk, konuğu Anadolu Ajansının usta muhabiri Buğra Ersavaş’ın yorumları ile Basketbola Ankara’dan bakan 5. Periyot, canlı telefon bağlantıları ve konukları ile sizi ekran başına bağlıyor. 5. Periyot her Salı saat 21:00’da Klasspor TV ekranlarında… İYİ GÜNÜNDE KÖTÜ GÜNÜNDE Ankaragücü hangi ligde olursa olsun yanında Klasspor vardı. Şimdi Türkiye’nin tek Ankaragücü programı Klasspor TV’de... Aykut Örenli’nin sunduğu, Ankaragücü’nü en yakın takip eden gazetecilerden Ahmet Sülak’ın yorumladığı “İyi gününde kötü gününde” programında yok yok. Maç öncesi ve sonrası röportajlar, canlı telefon bağlantıları ve konukları ile televizyonlarınızdaki Ankaragücü hasreti sona eriyor. İyi gününde kötü gününde her Salı saat 22:00’da Klasspor TV ekranlarında…. İZ BIRAKANLAR! Duayen gazeteci, Hürriyet Gazetesi eski spor müdürü Meriç Enercan, ekranlara dönüyor. Ankara sporunun unutulmaz isimlerini ekrana getiren Enercan, konuğu ile hoş bir sohbete imza atarken aynı zamanda unutulmaz günleri izleyicilere hatırlatacak. Yaşanmışlıkların şahitlerine telefon bağlantısı, sürpriz konukları ile İz bırakanlar’a unutulmadıklarını gösterecek. İz Bırakanlar her Çarşamba saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında…. KLASVOLEY Bu şehrin sporda en büyük gururu Voleybol, Klasspor TV ekranlarında renk buluyor. Voleybolda Ankara takımlarını yakından takip eden eski sporcu Yağmur Yalçın, her hafta konukları ile altyapıdan profesyonel takımlara Voleybolu konuşuyor. Konukları ve canlı bağlantıları ile Klasvoley, Voleybolun gündemine damga vuruyor. Klasvoley her Çarşamba 21:00’da Klasspor TV ekranlarında…. KARGANIN GÖR DEDİĞİ O yıllardır Ankara sporunda açılmayan dosyaları açtı. Olaylara kimsenin bakmadığı yerden baktı, yaşananları cesurca yorumladı. Klasspor.com ve Klasspor TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, şimdi araştırmacı gazeteciliğini gündeme damga vuracak konu ve konukları ile Karganın gör dediği programı ile ekranlarınıza taşıyor. Karganın gör dediği her Perşembe saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında…. HENTBOLİG Heyecan, tutku, azim Hentbol’da, Hentbol Türkiye’de sadece Klasspor TV ekranlarında… Eski sporcu ve antrenör Sibel Keskin, takımların durumundan Milli Takıma Hentbol’da ne varsa konukları ve canlı yayın bağlantıları ile Hentbolig’de değerlendiriyor. Hentbolig her hafta Perşembe günü saat 21:00’da Klasspor TV ekranlarında…. SAKİN OL ŞUURLU OYNA Gençlerbirliği, artık bir dakikalık haberlere, hızlı geçen altyazılara mahkum olmadan bir saat boyunca Klasspor TV ekranlarında… Gazeteci Engin Kocabıyık, Türkiye’nin tek Gençlerbirliği programında, konuğu Anadolu Ajansı'nın deneyimli muhabiri Musa Samur ile birlikte her hafta sizleri ağırlayacak. Kırmızı-siyahlı taraftarların diline pelesenk olmuş “Sakin ol Şuurlu oyna” sloganını ismine taşıyan programda canlı telefon bağlantıları ve konuklar da olacak. "Sakin ol, Şuurlu oyna" her Perşembe saat 22.00'de Klasspor TV ekranlarında…. FİNİŞ ÇİZGİSİ Amatörler nerede Klasspor TV orada. Nesrin Aydın; televizyonlarda konuşulmayanı yapıyor, Amatör Sporları ekranlara taşıyor. Tüm amatör branşlardan haberin ve başarıların konuşulacağı “Finiş Çizgisi” programında Aydın’a önemli konukları eşlik ediyor. Finiş Çizgisi her Cumartesi günü saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında…. SPORDA KAL Spor yapmak istiyor ama nerede yapacağınızı bilemiyor musunuz? Hangi spor salonunda ne var, hangisi size ne gibi hizmetler verdiğini bilemiyor musunuz? Damla Şentürk’ün hazırlayıp sunduğu “Sporda kal” programı tam sizin için. Ankara’daki tüm spor salonlarını gezip, sizin için araştırıyoruz. Size de keyifle izlemek kalıyor. Sporda kal programı her cumartesi günü saat 21:00’da Klasspor TV ekranlarında…. www.klasspor.tv

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