Sergen Yalçın 4-1'lik yenilgi için ne dedi?
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SERGEN YALÇIN 4-1'LİK YENİLGİ İÇİN NE DEDİ?

Sergen Yalçın 4-1'lik yenilgi için ne dedi?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanmak adına hiçbir şey yapmadıklarını ve yenildiklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanmak adına hiçbir şey yapmadıklarını ve yenildiklerini söyledi. Yalçın, "Son oynadığımız müsabaka artık kendi durumumu da tartışılır hale getirdi, onu da düşünüp konuşacağız" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, istek ve arzudan yoksun, düşük bir tempoyla oynadıklarını aktararak, "Bu gayet normal, ama bu tempoyu tekrar yükseltebiliriz, diye ümit ediyorduk. Bugün itibarıyla bu düşüş tavan yaptı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün kazanmak adına hiçbir şey yapmadık. Haklı bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu sonuç kendi durumumu da tartışılır hale getirdi"

Hakem kararlarının da oyuncuların motivasyonunun düşmesinde etkili olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Puan cetvelinde sıkıntı yaşıyoruz. Bulunduğumuz yer çok sağlıklı değil. Bundan sonrası için nasıl bir çözüm bulabiliriz, onu düşüneceğiz. Kendi içimizde tartışacağız. Son oynadığımız müsabaka artık kendi durumumu da tartışılır hale getirdi, onu da düşünüp konuşacağız."

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