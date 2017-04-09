"EMEĞİMİZ VE TERİMİZLE BURAYA KADAR GELDİK"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve oyunculardan Enes Kubat, Tuzlaspor maçı ardından açıklamalarda bulunarak oyunu değerlendirdi.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve oyunculardan Enes Kubat, Tuzlaspor maçı ardından açıklamalarda bulunarak oyunu değerlendirdi.

İsmet Taşdemir: “Çalışa çalışa ve kopara kopara bu duruma geldik”

Maçın ikinci yarısında ortaya konan direncin, maçın kazanılmasına önemli bir rol oynadığını belirten İsmet Taşdemir, “İyi bir takımız ama maçlar zor geçmeye başladı. Ligin 31. haftasını bitirdik; yorgunluklar, cezalılar, sakatlıklar ve formsuzluklar oluyor. O yüzden kafamızdaki oyun planını her zaman sahaya yansıtamıyoruz. Bu maçın ilk yarısında da bu sorunu yaşadık. İkinci yarıda ise oyuncular, müthiş bir direnç gösterip maçı koparıp aldılar. Bu dönemde de bu direncin sahaya yansıtılmasına ihtiyaç olabiliyor. Sezon başından beri çalışa çalışa ve kopara kopara bu duruma geldik, emeğimiz ve terimizle buraya kadar geldik. Hiçbir şeye beleş ulaşmadık. Bazı zamanlar hata da yaptık ama art niyetimiz olmadı. “ dedi.

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Henüz şampiyon olduk demek için erken olduğunu söyleyen Taşdemir, “Bu maçın ardından bir nebze de olsa avantaj sahibiyiz. Unutmayalım ki, oynanmamış 3 maçımız daha var. Ne götürür ve ne getirir bilemeyiz. Avantajı sezon sonuna kadar koruyup ipi tamamen ve resmi olarak göğüslemek istiyoruz. Şu an, ‘şampiyon olduk’ demek doğru değil. Sezon sonu geldiğinde hepimiz rahata kavuşacağız.” diye konuştu.

Foto Albümü Ankaragücü:2 - Tuzlaspor:1 (09.04.2017) 16 FOTO

Enes Kubat: “Bütün engelleri aşacağız”

Tuzlaspor karşısında attığı golle maçın dönmesini sağlayan Enes Kubat, “Benim gol atmamdan ziyade takımın kazanması çok önemliydi. Şampiyonluk maçı derecesinde bir karşılaşmaya çıktık ve kazandık. Kolay olmadı. Bu camia, şampiyonluğu görecek. Başka bir şey düşünmüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rabbim de yardım ediyor. Bugün 85 ve 90’da gol atarak maçı kazandık, bir şekilde gol atıyoruz ve kazanıyoruz. Bu şehir arkamızda olduğu sürece bütün engelleri aşacağız.” şeklinde konuştu.

Takımının kazanması için çok dua ettiğini belirten Enes Kubat, “Akşam uyurken bazı anları hayal ettim. Bugün Rabbim de yardım etti ve golü attım. Takımın kazanması için çok dua ettim. Attığım gol, İnşallah şampiyonluğu getirir. Golden önce girdiğim pozisyonu değerlendiremedim ama gol atacağıma inanıyordum ve öyle de oldu. Defansın arkasına iyi bir koşu yaparak golü attım, çok mutluyum. Bütün arkadaşlarımı ve hocalarımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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