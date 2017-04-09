ADANASPOR 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 3

Adanaspor 1 - Çaykur Rizespor 3
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Adanaspor ile Çaykur Rizespor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-1 kazandı.
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Mauricio Ramos, Didi, Emre Uğur Uruç, Renan Diniz, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ (71' Reynaldo), Magaye Gueye, Ahmet Dereli (86' Cem Özdemir), Roni Gleison
Teknik Direktör: Levent Şahin
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Mohamed Ali Yaakoubi, Dhurgham Ismail, Marwane Saadane, Davide Petrucci, Süleyman Koç (84' Özgür Çek), Robin Yalçın, Leonard Kweuke (87' Jakob Jantscher), Oğuz Han Aynaoğlu, Bright Edomwonyi (66' Nosa Igiebor)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 5: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 68: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 85: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 90: Magaye Gueye (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Mauricio Ramos (Adanaspor), DK 66: Renan Foguinho (Adanaspor)
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