BALIKESİRSPOR 1 - DENİZLİSPOR 2

Balıkesirspor 1 - Denizlispor 2
TFF 1. Lig 27. haftasında Balıkesirspor ile Denizlispor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan (63' Oğuzhan Çapar), Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen, Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (77' Foxi Kethevoama), Christian Bekamenga
Teknik Direktör: Can Cangök
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Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alfred Sankoh, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz (86' Taha Can Velioğlu), Veli Acar (80' Barış Örücü), Cihan Özkaymak (46' Andre Moritz), Ziya Alkurt, Leandro Kappel, Taşkın İlter, Yasin Ozan
Teknik Direktör:
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Hakem: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum, Yaşar Can Temizel
Goller: DK 20: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), DK 55: Andre Moritz (Denizlispor), DK 86: Barış Örücü (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 50: Bülent Cevahir (Balıkesirspor), DK 70: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 74: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 78: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 79: İshak Çakmak (Balıkesirspor)
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