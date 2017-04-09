YİĞİNER: "MAÇI, TARAFTARLARIMIZ SAYESİNDE ÇEVİRDİK"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, son dakikaları büyük heyecana sahne olan ve Sarı-Lacivertli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Tuzlaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, son dakikaları büyük heyecana sahne olan ve Sarı-Lacivertli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Tuzlaspor maçının ardından açıklamalarda bulunarak, “Tuzlaspor maçının çevrilmesinde en önemli etken, taraftarlarındır” dedi.

“En büyük pay, taraftarlarındır”

Şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja sahip olduklarını söyleyen Yiğiner, “Henüz şampiyon olmuş sayılmayız. Önümüzde 3 final maçı var. Ama 4 puan farka ulaşarak avantajlı bir duruma geldiğimizi söyleyebilirim. Taraftarlarımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Eğer onlar olmasaydı bu maçı çok zor çevirirdik. Tribünlerde bulunan tüm gruplar, takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. 1-0’dan geri gelip maçı çevirmemizde en büyük pay, taraftarlarımızındır. Futbolcular da maçın son düdüğüne kadar iyi mücadele etti. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Alnımızın akıyla maçı kazanmasını bildik. “ dedi.

Birçok problem karşısında sabır ederek bu günlere geldiklerini belirten Yiğiner, “Her şey iyi gitmeye başladı. Her ne kadar sıkıntılarımız ve problemlerimiz olsa da birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Sabır ettik ve son 3 maça kaldık. Hep beraber çok çalışıp kalan maçlarımızı kazasız ve belasız atlatırsak, ‘Bu sene, o sene olacak’ diye düşünüyorum. “ diye konuştu.

“Melih Gökçek’in o lafı, şık olmadı”

Melih Gökçek’in “Ankaragücü’nü bağırttıra bağırttıra alacağım” ifadesinin şık olmadığını vurgulayan Yiğiner, “Bugün maç sonunda tribünler bizi sahaya davet etti. Taraftarlarımız, neyin ne olduğunu anladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’in yaptığı bir açıklamanın ardından düzeltme yapmaması ve ‘Bu kulübü, bağırttıra bağırttıra alacağım’ demesi bizleri çok üzdü. Böylesine bir demeci biz hak etmedik. Yönetim olarak kötü bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Melih Gökçek’in bu lafı, şık olmadı. Melih Gökçek, Ankaragücü’nü yönetimden mi veyahut taraftardan mı alacakmış? Bu konuda açıklama yaparsa herkes rahatlar. “ dedi.

“Şehri yönetenler, duyarsız kalmamalı”

Şehri yönetenlerin, Ankaragücü’nün bu başarısına daha fazla duyarsız kalmamasını gerektiğini kaydeden Yiğiner, “Bu şehir Ankaragücü’nün başarılı olmasını istiyor. Biz kimseye ‘afiş veya pankart yapın ve asın’ diye bir şey demiyoruz. Şehri idare edenler, bu duruma ne zamana kadar duyarsız kalacaklar. Bu işe el atmaları lazım. Her şey güzel gidiyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu kutlarız. Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Ankara’da en büyük Ankaragücü” diyerek sözlerini tamamladı.

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