Fenerbahçe - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - AKHİSAR BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Robın Van Persıe, Gregory Kurtley Van Der Wıel, Martın Skrtel, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Özer Hurmacı, Rıcardo Jorge Vaz Te, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Mustafa Yumlu, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör:

Hakem: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan, Özgüç Türkalp

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