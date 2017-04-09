ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Ahmet Dereli, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Tevfik Altındağ, Emre Uğur Uruç, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör: Levent Şahin
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Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Gökhan Akkan, Mohamed Alı Yakoubı, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç
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