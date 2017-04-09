Adanaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Adanaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Ahmet Dereli, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Tevfik Altındağ, Emre Uğur Uruç, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs

Teknik Direktör: Levent Şahin

Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Gökhan Akkan, Mohamed Alı Yakoubı, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç

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