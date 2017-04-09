Osmanlıspor, Kayseri'yi 4'ledi!
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OSMANLISPOR, KAYSERİ'Yİ 4'LEDİ!

Osmanlıspor, Kayseri'yi 4'ledi!

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Kayserispor ile Osmanlıspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 4-1 kazandı.

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Kayserispor 1 - Osmanlıspor 4

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Kayserispor ile Osmanlıspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 4-1 kazandı.

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik (61' Douglao), Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Samba Sow, Silvestre Varela (46' Umut Bulut), Güray Vural, Deniz Türüç, Raheem Lawal (77' Landry N'guemo), Welliton Soares

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic (69' Koray Altınay), Mehmet Güven, Luiz Carlos, Adam Maher (72' Adrien Regattin), Thievy Bifouma, Aminu Umar, Pierre Webo (77' Erdal Kılıçaslan)

Teknik Direktör:

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 15: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 39: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 44: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 55: Mehmet Güven (Osmanlıspor), DK 67: Pierre Webo (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Vaclav Prochazka (Osmanlıspor), DK 23: Larrys Mabiala (Kayserispor), DK 45: Pierre Webo (Osmanlıspor), DK 63: Mehmet Güven (Osmanlıspor), DK 72: Samba Sow (Kayserispor)
 

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