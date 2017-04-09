BALIKESİRSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 27. haftasında Balıkesirspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Veli Acar, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler
Teknik Direktör:
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Hakem: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum, Yaşar Can Temizel
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