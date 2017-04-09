Tekirdağspor 2 - Manavgatspor 1
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TEKİRDAĞSPOR 2 - MANAVGATSPOR 1

Tekirdağspor 2 - Manavgatspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 35. haftasında Tekirdağspor ile Manavgatspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tekirdağspor 2-1 kazandı.

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Tekirdağspor 2 - Manavgatspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 35. haftasında Tekirdağspor ile Manavgatspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 2-1 kazandı.

Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Mehmet Demirözü, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Rıdvan Kasapoğlu

Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren

Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Emre Toptan, Halil Sağdaş, Ahmet Sarı, Kemal Bolat, Nimet Kayaalp, Şerif Doğan, Öner Yaylacı

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Hakem: Bilal Köseoğlu, Kasım Oyarçin, Emre Aslan, Adem Karakaya

Goller: DK 1: Hakan Sayar (Tekirdağspor), DK 7: Göksel Ergün (Tekirdağspor), DK 46: Ahmet Sarı (Manavgatspor)

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