TEKİRDAĞSPOR 2 - MANAVGATSPOR 1

Tekirdağspor 2 - Manavgatspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 35. haftasında Tekirdağspor ile Manavgatspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 2-1 kazandı.
Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Mehmet Demirözü, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Rıdvan Kasapoğlu
Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren
Haberleri İstatistikleri
Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Emre Toptan, Halil Sağdaş, Ahmet Sarı, Kemal Bolat, Nimet Kayaalp, Şerif Doğan, Öner Yaylacı
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Köseoğlu, Kasım Oyarçin, Emre Aslan, Adem Karakaya
Goller: DK 1: Hakan Sayar (Tekirdağspor), DK 7: Göksel Ergün (Tekirdağspor), DK 46: Ahmet Sarı (Manavgatspor)
Fikstürü - Puan Durumu