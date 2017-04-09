12 Bingölspor 0 - Payas Bel. 0
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12 BİNGÖLSPOR 0 - PAYAS BEL. 0

12 Bingölspor 0 - Payas Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında 12 Bingölspor ile Payas Bel. Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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12 Bingölspor 0 - Payas Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında 12 Bingölspor ile Payas Bel. Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Özkan Yılmaz (56' Muhammed Burak Çelik), Fatih Yalnız, Hüseyin Çiray, Rıdvan Sönmez, Şahin Çakır, Sercan Sevinç (84' Burak Kavlak), Sevcan Bıyıklı (46' Mehmet Çiloğlan), Recep Macar, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak (72' Adlan Canlıka), Vehbi Furkan Yıldırım, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (80' Rıdvan Peker), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Mustafa Yıldız (87' Ali Yıldırım), Yunus Emre Mest

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Özgür Ertem, Soner Maraş, Dursun Can

Sarı Kartlar: DK 42: Ahmet Üçgün (Payas Bel.), DK 42: Burhanettin Çakırefe (12 Bingölspor), DK 42: Fatih Yalnız (12 Bingölspor), DK 44: Resul Timurlenk (Payas Bel.), DK 55: Şafak Bayraktar (12 Bingölspor), DK 58: Mustafa Yıldız (Payas Bel.), DK 90: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor)

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