Adliyespor 1 - Düzyurtspor 0
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ADLİYESPOR 1 - DÜZYURTSPOR 0

Adliyespor 1 - Düzyurtspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Adliyespor ile Düzyurtspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adliyespor 1-0 kazandı.

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Adliyespor 1 - Düzyurtspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Adliyespor ile Düzyurtspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adliyespor 1-0 kazandı.

Adliyespor: Onurcan Piri, Temel Taşkın, İsmail Sevindi, Fatih Eren, Caner Özden, Oğuzhan Azğar, Necmi Çoban, Kadir Torbacı, Murat Almış (70' Ayberk Altan), Aykut Çift, Mehmet Talha Bulut (85' Önder Akdağ)

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Mahmut Emin Kabul, Emre Akgün, Miraç Acer, Emrah Ekmekçi, Hakan Aydın (73' Serkan Osma), Sami Emirhan Kayıkçı, Taha Gür, Mustafa Eskihellaç (82' Mehmet Durmuş), Taşkın Kartal (56' Necati Baş)

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Hakan Akmısır, Ercan Aydın, Faik Polat, Önder Turgay Demirdak

Gol: DK 35: Aykut Çift (Adliyespor)

Sarı Kartlar: DK 25: Taşkın Kartal (Düzyurtspor), DK 28: Necmi Çoban (Adliyespor), DK 36: Aykut Çift (Adliyespor), DK 40: Kadir Torbacı (Adliyespor), DK 52: Oğuzhan Azğar (Adliyespor), DK 73: Fatih Eren (Adliyespor), DK 89: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor)

Kırmızı Kart: DK 89: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor)

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