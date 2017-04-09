FETHİYESPOR 4 - Z. KÖMÜRSPOR 3

Fethiyespor 4 - Z. Kömürspor 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Fethiyespor ile Z. Kömürspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 4-3 kazandı.
Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin (89' Hakkı Can Aksu), Selçuk Çalışır, Mert Er Estik, Oğuzhan Yıldırım (46' Hakan Kutlu), Oktay Pop (58' Emir Gökçe), Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay, Hüseyin Cihan Avcu, Fatih Kuruçuk, Cemre Atmaca
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural (63' Batuhan Otyıldız), Okan Duran, Ali Temur, Erdinç Pekgöz, Anıl Akkoyun, Mert Caymaz, Turan Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken (76' Sinan Uzun)
Teknik Direktör: Şenol Demir
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Hakem: Tolga Kadaz, Özgün Karakoçlu, Oğuz Akyüz, Harun Öztekin
Goller: DK 16: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 71: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 73: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 77: Bayram Çetin (Fethiyespor), DK 79: Bayram Çetin (Fethiyespor), DK 83: Hakan Kutlu (Fethiyespor), DK 86: Cemre Atmaca (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 19: Bayram Çetin (Fethiyespor), DK 26: Ali Temur (Z. Kömürspor), DK 27: Turan Yılmaz (Z. Kömürspor), DK 56: Selçuk Çalışır (Fethiyespor), DK 60: Hüseyin Cihan Avcu (Fethiyespor), DK 61: Emir Gökçe (Fethiyespor), DK 65: Fatih Kuruçuk (Fethiyespor), DK 69: Erdinç Pekgöz (Z. Kömürspor), DK 81: Mert Er Estik (Fethiyespor), DK 82: Cemre Atmaca (Fethiyespor), DK 90: Batuhan Otyıldız (Z. Kömürspor)
Kırmızı Kart: DK 89: Emir Gökçe (Fethiyespor)
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