Diyarbekirspor 3 - Denizli Bel. 2
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DİYARBEKİRSPOR 3 - DENİZLİ BEL. 2

Diyarbekirspor 3 - Denizli Bel. 2

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Diyarbekirspor ile Denizli Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Diyarbekirspor 3-2 kazandı.

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Diyarbekirspor 3 - Denizli Bel. 2

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Diyarbekirspor ile Denizli Bel. Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 3-2 kazandı.

Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Enver Abdullah Filiz, Sefacan Taşkolu, Hüseyin Bak, Adem Aydın (70' Feyzullah Şahin Güneş), Mehmet Özdıraz, Serhat Baştan, Artun Kütükçü (70' İmdat Kılıç), Ergun Cengiz (90' Ömer Arslan)

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Denizli Bel.: Mert Danışmaz, Göktuğ Uzunoğlu, Emincan Konuk, Emrehan Köroğlu, Emre Sağlık (38' Osman Keçelioğlu), Serkan Şirin, Hüseyin Atakan Üner, İsmail Dinçer, Şefik Can Erel (87' Hakan Can Durdu), Ramazan Tarık Ergut, Onur Deniz Kurt (80' Yunus Teke)

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Hakem: Mert Büyükgiray, Sedat Etik, Yunus Taşkın, Sefa Özcan

Goller: DK 16: Serhat Baştan (Diyarbekirspor), DK 23: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 32: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 34: Serkan Şirin (Denizli Bel.), DK 45: Hüseyin Atakan Üner (Denizli Bel.)

Sarı Kartlar: DK 23: Emre Sağlık (Denizli Bel.), DK 34: Onur Bilgin (Diyarbekirspor), DK 85: İsmail Dinçer (Denizli Bel.), DK 90: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), DK 90: Serhat Baştan (Diyarbekirspor)

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