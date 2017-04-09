Bayrampaşa 1 - Sakaryaspor 1
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BAYRAMPAŞA 1 - SAKARYASPOR 1

Bayrampaşa 1 - Sakaryaspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Bayrampaşa ile Sakaryaspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bayrampaşa 1 - Sakaryaspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Bayrampaşa ile Sakaryaspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bayrampaşa: Yunus Emre Genç, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat, Sefa Korkmaz (55' Ziya İnday), Bülent Kocabey (76' Benhur Keser), Recep Soner Cihan, Polat Güren, Furkan Çil, Said Can Açıkalın, Metin Sevinç (55' Fahri Genç)

Teknik Direktör: Murat Şenvardar

Sakaryaspor: Bora Sevim, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Canberk Özdemir, Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen (78' Enes Ata), Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Fatih Özçelik (46' Ferhat Yazgan), Coşkun Yılmaz (70' Mümin Aysever), Hüseyin Altuğ Taş

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Yiğit Peşin, Özgür Fatih Kalaycı, Aydın Karsavuran, Anıl Usta

Goller: DK 81: Mümin Aysever (Sakaryaspor), DK 90: Fahri Genç (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: DK 15: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 23: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 30: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 33: İlker Cihan (Bayrampaşa), DK 39: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 88: Fahri Genç (Bayrampaşa)

Kırmızı Kartlar: DK 39: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 45: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor)

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