Derince Spor 3 - Dersim Spor 1
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DERİNCE SPOR 3 - DERSİM SPOR 1

Derince Spor 3 - Dersim Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Derince Spor ile Dersim Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Derince Spor 3-1 kazandı.

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Derince Spor 3 - Dersim Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Derince Spor ile Dersim Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Derince Spor 3-1 kazandı.

Derince Spor: İlker Günay, Efe Berker Özcan, Aykut Köz, Deniz Durmuş, Melih Kartal, Ali Osman Aydoğan, Umut Utku Tekoğlu, Abdulkadir Kaba, Batuhan Irmak, Uygar Üstün, İbrahim Gürel

Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya

Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Emrah Dursun, Fuat Onur, İzzet Canlıka, İlhan Aslanoğlu, Onur Türk, Mert Sarı, Fatih Bolat, Koray Kurt, Ahmet Buğrahan Tuncay

Teknik Direktör:

Hakem: Mert Güzenge, Murat Güçlü, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Fevzi Erdem Akbaş

Goller: DK 40: Barış Başkan (Dersim Spor), DK 55: Batuhan Irmak (Derince Spor), DK 72: Yusuf Akbulut (Derince Spor), DK 80: İbrahim Gürel (Derince Spor)

Kırmızı Kart: DK 60: Onur Türk (Dersim Spor)

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