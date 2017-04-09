Hatayspor 1 - Menemen Bel. 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

HATAYSPOR 1 - MENEMEN BEL. 0

Hatayspor 1 - Menemen Bel. 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Hatayspor ile Menemen Bel. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

360 Okunma

Hatayspor 1 - Menemen Bel. 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Hatayspor ile Menemen Bel. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Sadi Karaduman, Mithat Yaşar (82' Soner Örnek), Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (88' Tolga Çavdar), Taha Balcı, Selim Ilgaz (65' Muhammed Burak Taşdemir)

Teknik Direktör: Ziya Barcı

Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Efe Karaoğlu, Samet Günhan (46' Erman Kılıç), Mehmet Dingil (81' Tayfun Aydoğan), Ertuğrul Arslan (86' Serkan Çalık), Mustafa Şen, Murat Erdemir, Yasin Güreler, Haluk Türkeri, Mert Hakan Yandaş

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Ramazan Keleş, Kerem Yükünç, Murat Şener, Halil Sayın

Gol: DK 31: Mithat Yaşar (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 24: Efe Karaoğlu (Menemen Bel.), DK 26: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 43: Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor), DK 45: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 56: Mert Hakan Yandaş (Menemen Bel.), DK 62: Erman Kılıç (Menemen Bel.), DK 86: Haluk Türkeri (Menemen Bel.)

Kırmızı Kart: DK 81: Sadi Karaduman (Hatayspor)

﻿

Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Hatayspor - Menemen Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Menemen Bel. 4 - K.Erciyesspor 1
Menemen Bel. - K.Erciyesspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿