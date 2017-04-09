Hatayspor 1 - Menemen Bel. 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Hatayspor ile Menemen Bel. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Sadi Karaduman, Mithat Yaşar (82' Soner Örnek), Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (88' Tolga Çavdar), Taha Balcı, Selim Ilgaz (65' Muhammed Burak Taşdemir)
Teknik Direktör: Ziya Barcı
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Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Efe Karaoğlu, Samet Günhan (46' Erman Kılıç), Mehmet Dingil (81' Tayfun Aydoğan), Ertuğrul Arslan (86' Serkan Çalık), Mustafa Şen, Murat Erdemir, Yasin Güreler, Haluk Türkeri, Mert Hakan Yandaş
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Ramazan Keleş, Kerem Yükünç, Murat Şener, Halil Sayın
Gol: DK 31: Mithat Yaşar (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Efe Karaoğlu (Menemen Bel.), DK 26: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 43: Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor), DK 45: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 56: Mert Hakan Yandaş (Menemen Bel.), DK 62: Erman Kılıç (Menemen Bel.), DK 86: Haluk Türkeri (Menemen Bel.)
Kırmızı Kart: DK 81: Sadi Karaduman (Hatayspor)
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