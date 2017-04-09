Kastamonuspor 1966 0 - Tokatspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Tokatspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Erkan Sekman, Oğuz Özden, Batuhan İşçiler, Faruk Öcal (46' Ferdi Elmas), Kerem Şeras, Salih Sefercik (78' Fatih Ergen), Alaaddin Okumuş, Hasan Ayaroğlu, Mehmet Çakır (57' İskender Alın), Yaşar Çetin
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
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Tokatspor: Atacan Öztürk, Gökalp Seçal, Semih Beyaz, Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu (85' Eser Yayla), Hakan Albayrak, Samet Katanalp, Tolgahan Erbay, Erdi Zengin (78' Ferhat Duman), Ekrem Sarıçam (65' Serdar Eylik), Turgut Özdemir
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Bekir Yücel, Ahmet Ateş
Sarı Kartlar: DK 45: Turgut Özdemir (Tokatspor), DK 58: Tolgahan Erbay (Tokatspor)
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