Kastamonuspor 1966 0 - Tokatspor 0
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KASTAMONUSPOR 1966 0 - TOKATSPOR 0

Kastamonuspor 1966 0 - Tokatspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Tokatspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kastamonuspor 1966 0 - Tokatspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Tokatspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Erkan Sekman, Oğuz Özden, Batuhan İşçiler, Faruk Öcal (46' Ferdi Elmas), Kerem Şeras, Salih Sefercik (78' Fatih Ergen), Alaaddin Okumuş, Hasan Ayaroğlu, Mehmet Çakır (57' İskender Alın), Yaşar Çetin

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Tokatspor: Atacan Öztürk, Gökalp Seçal, Semih Beyaz, Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu (85' Eser Yayla), Hakan Albayrak, Samet Katanalp, Tolgahan Erbay, Erdi Zengin (78' Ferhat Duman), Ekrem Sarıçam (65' Serdar Eylik), Turgut Özdemir

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Bekir Yücel, Ahmet Ateş

Sarı Kartlar: DK 45: Turgut Özdemir (Tokatspor), DK 58: Tolgahan Erbay (Tokatspor)

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Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Kastamonuspor 1966 - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Tuzlaspor 0 - Kastamonuspor 1966 1
Tokatspor 0 - Gümüşhanespor 1
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