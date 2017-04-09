TARSUS İDMAN YURDU 2 - DARICA G.BİRLİĞİ 1

Tarsus İdman Yurdu 2 - Darıca G.Birliği 1
TFF 3. Lig 3. Grup 31. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Darıca G.Birliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı.
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Sefa Durmuş, Okan Aslan, Semih Oğuz, Cemal Kavalcı, Sedat Dağ (70' Akın Taşkın), Emre Taşkoparan, Gökhan Çırak (86' Burak Murat), Sefa Aktepe, İlyas Yavuz, Ogün Aytaç Yavuz (86' Abdurrahman Ayhanoğlu)
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
Haberleri İstatistikleri
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Gökhan Solak (31' Metehan Yatkın), Aziz Kızılgün, Doğancan Aynacı, Abuzer Toplu (70' Özer Kutlu), Murat Can Bölükbaşı (61' Alperen Doğan)
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Lütfullah Aslan, Barış Akdağ, Çetin Öncel, Ömer Faruk Tarakçı
Goller: DK 59: Hayrullah Bilazer (Darıca G.Birliği), DK 73: İlyas Yavuz (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: İlyas Yavuz (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 17: Okan Aslan (Tarsus İdman Yurdu), DK 71: Selçuk Baştürk (Darıca G.Birliği), DK 90: Doğancan Aynacı (Darıca G.Birliği), DK 90: İlyas Yavuz (Tarsus İdman Yurdu)
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