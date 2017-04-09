Kızılcabölükspor 4 - Altay 0
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KIZILCABÖLÜKSPOR 4 - ALTAY 0

Kızılcabölükspor 4 - Altay 0

TFF 3. Lig 1. Grup 35. haftasında Kızılcabölükspor ile Altay Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 4-0 kazandı.

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Kızılcabölükspor 4 - Altay 0

TFF 3. Lig 1. Grup 35. haftasında Kızılcabölükspor ile Altay Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 4-0 kazandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Hüseyin İriç, Mustafa Altun (83' Ali Helvacı), Taygun Vurgun, Serkan Özen (70' Cihat Kahraman), Emir Can Sayar, Canberk Ersan (76' Fatih Arat)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Erhan Kurt (55' Hüsamettin Yener), Hikmet Yiğit Yöney, Emre Hasan Balcı (46' İbrahim Akın), Halil Yılmaz, Yolcu Mansız (46' Muhammed Emel), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Gökçen Öztürk, Baki Yiğit, Yakup Yılmaz, Mehmet Avcı

Goller: DK 43: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 51: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 58: Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), DK 90: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 62: Necdet Kaba (Altay), DK 64: Halil Yılmaz (Altay), DK 90: Bahadır Kaya (Kızılcabölükspor)

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