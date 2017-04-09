KOCAELİ BİRLİK SPOR 3 - A. SELÇUKSPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 3 - A. Selçukspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile A. Selçukspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 3-1 kazandı.
Kocaeli Birlik Spor: Ahmet Önal, Emre Balak, Ali Kemal Yükseker (72' Mehmet Gürkan Öztürk), Burak Keskin, Gökhan Meral, Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Fatih Kıran, Uğur Işıkal, Onur Garip (90' Aydın Çetin), Umut Kaya (89' Erdi Öner)
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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A. Selçukspor: Emre Selen, Serkan Kurtuluş, Volkan Koçaloğlu, Ahmet Önay, Özkan Taştemur, Gökhan Öztürk, Ali Kuleli (69' Burak Saban), Ali Dere, Oğuz Gürbulak, Maksut Taşkıran (67' Süleyman Türkeş), Abdulkadir Kuzey (77' Eren Açıkgöz)
Teknik Direktör: Cenk Özcan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Fettah Yiğit, Şenol Bektaş, Ozan Bileyci
Goller: DK 58: Onur Garip (Kocaeli Birlik Spor), DK 75: Ali Dere (A. Selçukspor), DK 85: Uğur Işıkal (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Onur Garip (Kocaeli Birlik Spor)
Sarı Kart: DK 84: Volkan Koçaloğlu (A. Selçukspor)
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