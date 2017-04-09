ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1 - KARACABEY BİRLİK 2

Anagold 24Erzincanspor 1 - Karacabey Birlik 2
TFF 3. Lig 1. Grup 35. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Karacabey Birlik Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-1 kazandı.
Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Volkan Özcan (83' Zeynel Alkan), Umut Doğru, Safa Yıldırım, Serhat Keskinsoy, Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük (75' Berkant Taşkıran), Ahmet Kaan Ergün, Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer, Ahmet Güney (55' Cebrail Serçek)
Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu
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Karacabey Birlik : Ramazan Haklı, Ali Serin, Yusuf Efil, Süleyman Baykuş, Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç (89' Hüseyin Korkmaz), Erhan Gözetlik, Deniz Keskin, İbrahim Ak (78' Çağrı Gülcü), Alim Harlak, Samet Taş (83' Süleyman Güneş)
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Veli Karakaya, Volkan Akçit, Mehmet Özkan, Yusuf Doğan
Goller: DK 45: Alim Harlak (Karacabey Birlik ), DK 68: Cebrail Serçek (Anagold 24Erzincanspor), DK 78: Deniz Keskin (Karacabey Birlik )
Sarı Kartlar: DK 42: Deniz Keskin (Karacabey Birlik ), DK 80: Bilal Atmaca (Anagold 24Erzincanspor)
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