Trabzonspor 3 - Beşiktaş 4
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TRABZONSPOR 3 - BEŞİKTAŞ 4

Trabzonspor 3 - Beşiktaş 4

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 4-3 kazandı.

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Trabzonspor 3 - Beşiktaş 4

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-3 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (76' Aytaç Kara), Yusuf Yazıcı (84' Matus Bero), Hugo Rodallega, Olcay Şahan, Fabian Castillo

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (34' Vincent Aboubakar), Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (87' Matej Mitrovic), Cenk Tosun (76' Necip Uysal)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Serkan Tokat

Goller: DK 4: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 25: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 55: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 63: Fabian Castillo (Trabzonspor), DK 65: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 74: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 90: Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 32: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 38: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 89: Dusko Tosic (Beşiktaş)

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