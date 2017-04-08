ESKİŞEHİRSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 4

Eskişehirspor 2 - Adana Demirspor 4
TFF 1. Lig 27. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2 kazandı.
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Bilal Aziz (85' Mehmet Murat Uçar), Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga (46' Semih Şentürk), Chikeluba Ofoedu (46' Kaan Kanak)
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Serkan Yanık, Alican Karadağ, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Göksu Alhas, Mehmet Taş, Servan Taştan, Leroy George (84' Tiago Bezerra), Pote (90' Berat Tosun), Mustafa Durak (75' Sercan Kaya)
Teknik Direktör:
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Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci, Selim Özen
Goller: DK 26: Pote (Adana Demirspor), DK 52: Pote (Adana Demirspor), DK 54: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 67: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 73: Alican Karadağ (Adana Demirspor), DK 90: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 23: Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), DK 76: Bilal Aziz (Eskişehirspor), DK 80: Fevzi Elmas (Adana Demirspor), DK 90: Semih Şentürk (Eskişehirspor)
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