Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Serkan Tokat

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