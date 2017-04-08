GAZİANTEPSPOR 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR 3

Gaziantepspor 2 - Aytemiz Alanyaspor 3
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.
Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira (63' Muhammet Demir), Marcinho, Sefa Yılmaz (76' Davy Angan), Khaly Thiam, İlhan Parlak (46' Mohammed Fatau), Nabil Ghilas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Haberleri İstatistikleri
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas (76' Berkan Emir), Kenneth Omeruo, Daniel Candeias, Efecan Karaca (80' Emre Nefiz), Junior Fernandes, Isaac Sackey (83' Birol Parlak), Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Onur Karabaş
Goller: DK 22: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 68: Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), DK 71: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor), DK 87: Marcos Pedroso (Gaziantepspor), DK 90: Nabil Ghilas (Gaziantepspor)
Sarı Kart: DK 90: Birol Parlak (Aytemiz Alanyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu