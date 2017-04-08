Gaziantepspor 2 - Aytemiz Alanyaspor 3
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GAZİANTEPSPOR 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR 3

Gaziantepspor 2 - Aytemiz Alanyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

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Gaziantepspor 2 - Aytemiz Alanyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira (63' Muhammet Demir), Marcinho, Sefa Yılmaz (76' Davy Angan), Khaly Thiam, İlhan Parlak (46' Mohammed Fatau), Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas (76' Berkan Emir), Kenneth Omeruo, Daniel Candeias, Efecan Karaca (80' Emre Nefiz), Junior Fernandes, Isaac Sackey (83' Birol Parlak), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Onur Karabaş

Goller: DK 22: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 68: Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), DK 71: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor), DK 87: Marcos Pedroso (Gaziantepspor), DK 90: Nabil Ghilas (Gaziantepspor)

Sarı Kart: DK 90: Birol Parlak (Aytemiz Alanyaspor)

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