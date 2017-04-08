Şanlıurfaspor 1 - Samsunspor 2
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ŞANLIURFASPOR 1 - SAMSUNSPOR 2

Şanlıurfaspor 1 - Samsunspor 2

TFF 1. Lig 27. haftasında Şanlıurfaspor ile Samsunspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

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Şanlıurfaspor 1 - Samsunspor 2

TFF 1. Lig 27. haftasında Şanlıurfaspor ile Samsunspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz (76' Mertcan Çam), Fevzi Özkan (57' Halil Köçer), Hüseyin Kala (68' Emmanuel Banahene), Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan, Batuhan Karadeniz

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Samsunspor: Tom Muyters, Fatih Kılıçkaya, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Murat Gürbüzerol (90' Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Hasan Kılıç, Göksu Türkdoğan (61' Vedat Bora), Jeroen Lumu (83' Gökay İravul), Famoussa Kone

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam, Kadir Sağlam

Goller: DK 62: Fatih Kılıçkaya (Samsunspor), DK 90: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor), DK 90: Famoussa Kone (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Hasan Kılıç (Samsunspor), DK 50: Şaban Özel (Şanlıurfaspor), DK 75: Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor), DK 79: İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), DK 79: Jeroen Lumu (Samsunspor), DK 85: Mustafa Sevgi (Samsunspor)

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