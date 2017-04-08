ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Eskişehirspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 27. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Bilal Aziz Özer, Ruud Jorge Boffın, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör:
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Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci, Selim Özen
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