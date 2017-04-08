Gençlerbirliği 1 puana razı oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ 1 PUANA RAZI OLDU

Gençlerbirliği 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gençlerbirliği 1 - Antalyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Abdul Khalili (61' Kamal Issah), Uğur Çiftçi (32' Murat Duruer), Ahmet Oğuz, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Vedat Muriqi (72' Jonathan Ring)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir, Sandro, Serge Mbilla Etame (81' Danilo Campos), Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (72' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Özcan

Goller: DK 7: Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), DK 25: Samuel Eto'o (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Sakıb Aytaç (Antalyaspor), DK 55: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 57: Abdul Khalili (Gençlerbirliği), DK 61: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 79: Salih Dursun (Antalyaspor), DK 82: Kamal Issah (Gençlerbirliği)
 

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