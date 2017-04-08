GENÇLERBİRLİĞİ 1 PUANA RAZI OLDU

Gençlerbirliği 1 - Antalyaspor 1
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Abdul Khalili (61' Kamal Issah), Uğur Çiftçi (32' Murat Duruer), Ahmet Oğuz, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Vedat Muriqi (72' Jonathan Ring)
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir, Sandro, Serge Mbilla Etame (81' Danilo Campos), Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (72' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Özcan
Goller: DK 7: Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), DK 25: Samuel Eto'o (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 12: Sakıb Aytaç (Antalyaspor), DK 55: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 57: Abdul Khalili (Gençlerbirliği), DK 61: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 79: Salih Dursun (Antalyaspor), DK 82: Kamal Issah (Gençlerbirliği)
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