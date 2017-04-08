Halide Edip Adıvarspor 3 - Pazarspor 1
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 3 - PAZARSPOR 1

Halide Edip Adıvarspor 3 - Pazarspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Pazarspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-1 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 3 - Pazarspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Pazarspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-1 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener, Taner Gürsoy (71' Mert Narin), Safa Çağlar, Ömer Faruk Altun (85' Furkan Akbulut), Hüseyin Afkan, Yavuz Ayazoğlu (78' Egecan Çevir)

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Pazarspor: Fethi Bilgin, İbrahim Demirer, Devrimcan Beyaz, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Mehmet Mert Özkaptan, İlhan Faruk Güler (81' Uğur Keskin), Hacı Şükrü Çiçek, Maksut Birben (46' Ali Özgür Basa), Orhan Ağsay, Yasin Mert Egeli (46' Mehmet Aytemiz)

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Hakem: Burak Pakkan, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan, Onur Bingöl

Goller: DK 10: Taner Gürsoy (Halide Edip Adıvarspor), DK 27: Safa Çağlar (Halide Edip Adıvarspor), DK 44: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 65: Uğur İmir (Pazarspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Maksut Birben (Pazarspor), DK 29: Taha Batuhan Yayıkcı (Pazarspor), DK 31: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 45: Safa Çağlar (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Uğur Keskin (Pazarspor), DK 90: Ali Özgür Basa (Pazarspor)

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