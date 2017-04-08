KARŞIYAKA 2 - EYÜPSPOR 1

Karşıyaka 2 - Eyüpspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Karşıyaka ile Eyüpspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Onur Kıntaş, Muhammet Fatih Öztekin, Tayfun Pektürk (90' Tugay Kırcalı), Mustafa Aşan, Ali Say, Okan Şahingöz (77' Ali Kemal Özkan), Arif Cılak, Can Erdem (89' Hakan Kuş)
Teknik Direktör: Taner Hancı
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Eyüpspor: Ethem Bayburt, Dede Çelik, Hasan Güleryüz, Muharrem Doğan, Semih Güler, Bilal Gülden, Gencay Erten (62' Mehmet Tosun), Erkan Yetişmiş, Atakan Arslan (76' Cem Ekinci), Gökhan Kılınç, Ramazan Çevik (84' Naci Bayraktaroğlu)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Serdar Soydan, Cevher Ahen, Arif Dilmeç
Goller: DK 16: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 36: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 55: Can Erdem (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 19: Hasan Güleryüz (Eyüpspor), DK 70: Can Erdem (Karşıyaka), DK 90: Mehmet Tosun (Eyüpspor)
Kırmızı Kartlar: DK 80: Hasan Güleryüz (Eyüpspor), DK 90: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 90: Muharrem Doğan (Eyüpspor)
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