İŞTE ŞANLIURFASPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şanlıurfaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 27. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Sinan Ören, Şaban Özel
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
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Samsunspor: Fatih Kılıçkaya, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam, Kadir Sağlam
Maç Detayları - Canlı Anlatım