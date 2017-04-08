İşte Şanlıurfaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ŞANLIURFASPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şanlıurfaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 27. haftasında Şanlıurfaspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

247 Okunma

İşte Şanlıurfaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 27. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Sinan Ören, Şaban Özel

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Samsunspor: Fatih Kılıçkaya, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam, Kadir Sağlam

﻿

Samsunspor 1 - Balıkesirspor 0
Samsunspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
"Şehrin ileri gelenleri sesimizi duysun"
Mersin İdmanyurdu 3 - Şanlıurfaspor 2
İşte Mersin İdmanyurdu - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿