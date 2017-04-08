GAZİANTEPSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Sefa Yılmaz, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Onur Karabaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım