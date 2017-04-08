Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİANTEPSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Sefa Yılmaz, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Onur Karabaş

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